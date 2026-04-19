トップ画像は、流山おおたかの森駅前の「流山おおたかの森S.C.」。S.C.は「ショッピングセンター」でしょうか。流山おおたかの森駅下りホームに降りました。島式ホームが上り下り2面あります。大きな駅です。※2025年10月撮影駅名標。駅番号はTX12。南流山駅、流山セントラルパーク駅、流山おおたかの森駅と3駅が千葉県流山市でした。次の柏の葉キャンパス駅からは千葉県柏市になります。※2025年10月撮影上りホーム、色の違う駅名