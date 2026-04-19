親の介護の現実に直面し、戸惑いや拒否感を抱くのは決して珍しいことではありません。自身の生活や仕事を守りながら、どのように向き合うべきか悩む方は増えています。 この記事では、介護をしたくないと感じる心理的な背景や、法的な義務の範囲を整理しました。あわせて、負担を減らすための具体的な準備や、公的サービスの活用方法も詳しく解説します。 無理のない距離感を保つための指針として参考にしていきましょう