認知症のような症状が現れた場合、実はその原因が甲状腺だったというケースがあるようです。このような症状は適切な治療によって改善が期待できるため、見逃さないことが重要です。そこで、甲状腺機能低下症と認知症の関係について、内分泌代謝科専門医の川名部新先生（おばな内科クリニック）に解説してもらいました。 監修医師：川名部 新（おばな内科クリニック） 聖マリアンナ医科大学卒業。同大学病院では代謝