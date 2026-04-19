中途覚醒は正しい対処と生活習慣の見直しによって改善が期待できます。本稿では夜中に目が覚めたときの適切な行動や、再発を防ぐための予防策を紹介します。焦りや不安を軽減し、スムーズに再入眠するための具体的なポイントを押さえていきましょう。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病