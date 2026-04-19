次の休暇は、シンガポールを旅の候補に片道15000円から。シンガポール航空グループのLCC「スクート」日本から飛行機で約7時間。都市と自然、そして多彩なグルメがコンパクトにまとまった旅先として人気なのが、東南アジアの都市国家シンガポールです。シンガポール・チャンギ国際空港地下鉄などの公共機関が整っているため、海外旅行が久しぶりという方でも比較的移動しやすいのが魅力。今回は、実際に街を歩いて楽しんだスポット