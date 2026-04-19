開催：2026.4.19 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 4 - 3 [ドジャース] MLBの試合が19日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとドジャースが対戦した。 ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。 1回表、2番 カイル・タッカー 初球を打って右中間