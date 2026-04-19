【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）が、2025年に開催された「LIVE TOUR 2025 『LUMINA』」の自身初のアリーナ公演となったぴあアリーナMM公演より「Fiesta」のライブ映像をYouTubeにてプレミア公開した。 ■コール＆レスポンスやダンスブレイクなど見どころ多数のライブ映像 「Fiesta」はラテン語で祝祭・パーティーを意味し、ライブでは欠かせ