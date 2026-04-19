Photo: 竹田賢治 2025年12月1日の記事を編集して再掲載しています。この時期になると、服を重ね着する機会が多くなり、アウターやパンツ、パーカーと収納ポケットも多くなって、どんどんものを突っ込んでしまいがちです。突っ込んだものをそのままにしてしまって、気付かぬまま洗濯してしまったり、「あれがなくなった！」と大騒ぎしたりすることもしばしばあります。だからって「こんなに重