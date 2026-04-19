第86回の大口投票は、前売りから混戦の様相。当日午前の段階でロブチェンが単勝4.3倍で1番人気に推され、グリーンエナジーが2番人気4.7倍で続く。以下、リアライズシリウスが5.2倍の3番人気、カヴァレリッツォが7.0倍で4番人気と続き、ここまでがオッズ一桁。 ■リアライズシリウスの単勝に1000万円超 前売りから投票は中々に盛況。日付変更直後の1時45分頃に早速ロブチェンへ複勝約130万円が入ると、陽が昇って7