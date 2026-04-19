昨夜からけさ（２０２６年４月１８日から１９日）にかけ道内では火事が相次ぎ、恵庭市では、住宅が全焼し高齢の女性1人の遺体が見つかりました。きのう（１８日）午後10時前、恵庭市島松東町1丁目の2階建ての住宅で、近くに住む人から「1階の窓から煙」などと消防に通報がありました。火は住宅の内部を全焼し、1階の居間から高齢の女性が遺体で見つかりました。この家に1人で住む高齢の女性と連絡が取れていないことから、警察は、