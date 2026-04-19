レゴジャパンは、サッカー界の4人のスター選手とコラボレーションしたレゴセット「レゴエディション」シリーズ各種を、2026年5月1日から順次発売する。C・ロナウドにヴィニシウスもフィーチャー「クリスティアーノ・ロナウド」「キリアン・エムバペ」「リオネル・メッシ」「ヴィニシウス・ジュニオール」、4人のサッカー選手をフィーチャーしたセットが登場。各選手の創造性や独自のセンス、象徴的なプレースタイルをレゴブロック