昨夜、熊本市で住宅3棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。住人の高齢男性と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を急いでいます。 【写真を見る】「真っ赤な炎が建物から出ている」熊本市北区で住宅5棟が全焼など焼け跡から遺体高齢住人と連絡とれず 記者「真っ赤な炎が建物から出ているのが分かります。ときおりパンパンというような音をあげて激しく燃えています」 警察や消防によりますときのう午後8時ご