多くの人でにぎわう琵琶湖博物館。そのお目当てはこの日に公開されたビワコオオナマズの水槽です。 以前の水槽は2023年に破損。その後、クラウドファンディングなどで寄付を募り、総額2億1千万円をかけた新しい水槽が誕生しました！ナマズを下から観察できるエリアも新設されています。 （子どもたち）「こーんぐらいでかかったです」「こんぐらいでかかった」「横から見るよりもでっかく感じた」 注目を集めている