お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）と佐々木隆史（33）が18日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。昨年3位に終わった「M-1グランプリ2025」を振り返った。エバースは決勝ファーストラウンド4番手で、ドライブデートを前にした佐々木が、町田に「車になってくれ」とぶっ飛んだ提案をするところから始まる漫才を披露し870点の高得点。2位のたくろうに9点差を付けファイナルラウンドに