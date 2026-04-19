米ラスベガスで開催された映画興行関係者向けイベント「CinemaCon 2026」で現地時間16日、ウォルト・ディズニー・スタジオが新たな上映規格「Infinity Vision」の始動を発表した。プレミアム・ラージフォーマット（PLF）シアターを対象とした認証制度で、作品を“本来の形”で楽しめる環境を整え、“最高の鑑賞体験”を提供する劇場を明確化する取り組み。今後の劇場体験のスタンダードとなる可能性もある。【動画】ロバート・ダ