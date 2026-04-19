警視庁麻布署に入る水口克也容疑者＝17日午後東京都港区のIT関連会社役員の50代男性とみられる遺体を遺棄したとして、死体遺棄の疑いで逮捕された同社代表取締役の水口克也容疑者（49）が事件前にロープを購入していたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。使用された形跡はないが、警視庁麻布署捜査本部はロープを押収。ブルーシートを買ったことも分かっており、詳しい経緯を調べる。捜査本部は19日、容疑者を送検した