MBSアナウンサーのYouTube公式チャンネル「ウラオモテレビ」が19日までに更新され、「アナウンサー界に激震」のニュースが報告された。【動画】「緊急で動画を回しました」…MBSアナがYouTubeで仰天福島暢啓アナが「急きょ動画を配信することになった」と切り出し、「NHKことばのハンドブックということがありまして、その改定に伴いまして、NHKの数字の読み方のルールが変更になった」と紹介。今年度から、数字の「0」の読み