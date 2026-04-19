俳優の内藤剛志が１８日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」にゲスト出演。憧れのレジェンド俳優へ初対面での大失態を犯したと告白した。内藤は小学生とときに３年間子役として活動したが、中高では芸能界とは無縁の生活を送っていたという。それでも日大映画学科に進み、在学中に名門劇団の文学座を受験。４０倍以上の倍率を勝ち抜き合格した。劇団の先輩で、憧れの俳優でもあった故松田優作さんとの初対面でのエピソード