○ロッキーズ4−3ドジャース●＜現地時間4月18日クアーズ・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが同地区カード2戦目に逆転負け。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、4打数1安打で2試合連続安打をマークした。先発右腕フェルトナーに対する初回の第1打席、大谷は内角への初球フォーシームで一ゴロに打ち取られるも、一塁手の悪送球により出塁。続く2番カイル・タッカーも初球打ちで3号2ランを叩き