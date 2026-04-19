名古屋の市街地で相次ぐ、街路樹の倒木。内部の腐敗が進んでいましたが、一体なぜなのか。都市の緑化にも大きな課題が見えてきます。 【写真を見る】名古屋で相次ぐ倒木 都会の“狭い土”が寿命を削っていた “白い街”払拭のため…昭和40年代以降急増した街路樹 名古屋・栄の久屋大通。4月10日、人通りも減ってくる午後9時。大きなケヤキの木に、チェーンソーの刃が入れられていきます。次々に枝が払われ…遂には幹