東映特撮ファンクラブ(TTFC)10周年を記念した、完全オリジナルの新作特撮ヒーロー作品『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』について、配信日が6月7日に決定、予告編15秒、PV第1弾を4月19日に公開した。また、トリプル主演の鈴木福・濱田龍臣・武田玲奈に加え、小野大輔、オープニング主題歌を担当するMindaRynよりコメントが到着。あわせて、本作のあらすじおよび登場人物情報、TTFC会員限定の豪華先行上映会の開催が発表された