皆さんは、海外旅行の経験はありますか。不安と期待が入り混じる中で思わぬミスをしてしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人Y子が体験した、空港でのハプニングと、そこで見たプロフェッショナルな対応に心を動かされたエピソードをご紹介します。 憧れだった海外旅行 Y子は30代で、好奇心旺盛な性格の持ち主です。新しいことに挑戦するのが好きで、日頃からさまざまな趣味を楽しんでいます。 ある日、国際