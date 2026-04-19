美容室に行くまでの数日、どうにも気になる根元の“プリン髪”。そんなときに頼りたくなるのが、【粧美堂】の「プリン髪ぼかしヘアマスカラ」。さっと塗ってなじませるだけで、境目を自然にぼかすように整えられる1dayタイプ。白髪が気になる部分など、幅広く取り入れやすそうです。今回は4色を比較しながら、仕上がりや使い方を見ていきます。 気になる根元に。さっと塗るだけ“プリンぼかし” 【粧美堂】「プリン髪ぼかし