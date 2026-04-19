オーストラリア・Aリーグ海外サッカー、オーストラリア・Aリーグで、招かれざる客が現れて話題となっている。白で染まるピッチに、ファンからは「なんて光景だ」などの声が上がった。珍光景が広がったのは現地17日のメルボルン・ビクトリーとニューカッスル・ジェッツの一戦だ。アウェーのニューカッスルが得たフリーキック。ピッチに舞い降りたのは、無数のカモメだった。米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xが、「フ