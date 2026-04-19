猫の好き嫌いの対策法5選 猫の食べムラや偏食は、ちょっとした工夫で改善しやすくなることがあります。ただし、やみくもにフードを変えるだけでは逆に混乱させてしまうこともあるため、まずは基本的な見直しから始めたいところです。 ここでは、比較的取り入れやすい対策を5つ紹介します。 1.食事環境を整えて落ち着いて食べられるようにする 人の出入りが多い場所や、トイレの近くのように落ち着かな