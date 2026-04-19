透明感に心ときめく可愛い「サンリオチャーム」が【ガチャ】に登場。立体的で存在感もあるアイテムが、バッグやポーチなどのアクセントになりそうです。涼しげな見た目で、季節感も出せるかも。今回はキャンディモチーフや、ペアでゲットできるチャームをご紹介します。 お顔のフォルムが映える「サンリオキャラクターズ カラフルキャンディチャーム」 棒付きのキャンディがモチ