敵地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発。8回の第4打席で打撃妨害により塁に出た。しかし、連続試合出塁記録にはカウントされず。米記者も「悪いニュース」として速報している。大谷は初回、一塁手の送球エラーによって塁に出て、続く2番タッカーの2ランで生還した。試合開始前の時点で、日本人歴代最長となる49試合連続試合出塁をマークしている