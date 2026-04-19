歌手で俳優の香取慎吾が18日までにInstagramを更新。衝撃的なヘアスタイルを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】歯ブラシみたいなモヒカンがなぜか似合ってしまう香取慎吾香取が投稿したのは自身が出演するテレビCMのオフショット。複数公開されている写真には、ハードなモヒカンヘア＆ライダーズジャケット姿の香取が凛々しい表情で佇む姿が収められている。オーラルケアブランド「HaRENO（ハレノ）」のC