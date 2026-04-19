◆パ・リーグ日本ハム―西武（１９日・エスコンフィールド）日本ハムの福島蓮投手が１軍に合流した。２１日からの楽天３連戦（エスコン）での先発が有力視される。昨季は５勝無敗でＣＳ最終ステージでも先発。飛躍が期待されていた今季だが、コンディション不良で出遅れ、キャンプ２軍スタートとなっていた。１４日の２軍・中日戦（鎌ケ谷）で７回途中５安打無失点、８奪三振と好投し、チャンスをつかんだ。福島は「状態が