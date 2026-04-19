女優・奥菜恵の最新ショットにファンは息をのんだ。１８日までに自身のインスタグラムを更新。「今日も皆さんありがとう。」とつづると、黒のデザインジャケットに白のボウタイブラウスを合わせたモノトーンコーデを披露。首元にはチョーカー風のデザインを効かせ、落ち着いた大人の魅力を漂わせた。この投稿には「奥菜さん本当綺麗」「やば可愛いすぎますね」「気品感じます」「圧倒的な美しさ」などの声が寄せられている。