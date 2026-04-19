フリーアナウンサーの中川安奈（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。「ようやくデビュー」という古着スタイルを披露した。「ヴィンテージデニムにVansを合わせるの楽しみにしていたのですがようやくデビューできました」とつづり、ジーンズにスニーカーを合わせた古着コーデを公開した。「そしてBerBerJinの入荷日ということで遊びに行ったら藤原さんにお会いできて、またわくわくする素敵なアイテムと出会わせてい