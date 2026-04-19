俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。山田裕貴が演じる宮下涼は、車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」（以下、ブルズ）の“輝きを失った”孤高のエース。第1話では、かつての栄光を失ったチームの中でもがく涼が、時に痛烈な分析もしながら「生まれ変わることはできる」と言い切る伍鉄の言葉を胸に、新たな一歩を踏み出す。一般社団法人日本車いすラグビー連盟（JWRF）が協力し、撮影現