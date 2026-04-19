◆ コロラド・ロッキーズ 4ー3 ロサンゼルス・ドジャース18日（日本時間19日、クアーズ・フィールド）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは14日（日本時間15日）、ロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番・DH」で先発出場した。第1打席はファースト正面への当たりとなったが、ファーストが悪送球。塁には残ったが、エラーのため連続出塁記録にはカウントされなかった。この後、ノーヒットで迎えた9回の第5打席に、痛烈な