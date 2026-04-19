〈「アソコがハムスターくらい大きくなっていた」“健康診断オールA”だったのになぜ⋯？ 36歳・ゲイ男性が驚いた『精巣がんの怖さ』〉から続く「ウソでしょ」「診断書を出せ」――精巣がんになった36歳のインフルエンサーに、SNS上で数千件の疑念と中傷が押し寄せた。見た目が“元気そう”という理由だけで、事実はねじ曲げられていく。病気と向き合うはずの時間を奪われた当事者に、何が起きていたのか。昨年5月、36歳の若