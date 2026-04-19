わんことお父さんの散歩中の珍ハプニングがSNSで話題です。リードが手から外れてしまい、追いかけてダイビングキャッチ！ホッと一息ついたらわんこがまさかの…！？話題の投稿は29万回再生を突破し「なぜここで落ち着く(笑)」「かわいいぃ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬のリードが手から外れ、父が見事『ダイビングキャッチした』と思ったら…想定外な『まさかの光景』】 手からリ