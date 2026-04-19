数多くの名邦訳コミックを世に送り出してきた小学館集英社プロダクション（ShoPro）が、マーベル・コミックスとの独占契約を2026年3月31日に終了した。ShoProはマーベル以外にも、『ウォッチメン』などの名作も刊行してきた日本におけるアメコミ界の大手だ。 【写真】日本はなぜIP大国なのか？実写ドラマ『ONE PIECE』エグゼクティブプロデューサーが語る これまで国内では「アメコミを読みはじめ