2026年4月12日、交通系YouTuberのスーツが自身のYouTubeチャンネルを更新。豪華夜行バスで大阪から東京まで移動する様子を公開した。 （関連：【画像あり】バスの中とは思えない！超豪華な夜行バス「ドリームルリエ」の個室の様子） 今回アップされた「【大阪→東京】個室の最高級夜行バスが快適すぎた【ドリームルリエ】」は、22時にJR大阪駅を訪れた場面からスタート。最終の東京行き新幹線はす