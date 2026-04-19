京成バス千葉イーストと宮城交通は、成田空港〜仙台駅・松島海岸線「ザ・サンライナー」を5月11日から当面の間運休する。現在は1日1往復を運行している。運行再開時期は未定としており、決まり次第、同社ウェブサイトで告知する。成田空港と仙台駅間を結ぶ夜行高速バス「ドリーム仙台・東京／成田」は、継続して運行する。