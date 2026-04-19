HOTEL THE MITSUI KYOTOは、「新緑アフタヌーンティー」を4月29日から6月30日まで提供する。新緑の美しさを表現したプレートには「メロンと大葉のヴェリーヌ」や「抹茶とレモンのテリーヌ」、「ルバーブとチーズのムース」、「キウイのタルトレット」など旬のメロンとキウイや抹茶を用いたスイーツを6種類並べた。セイボリーは「グリーンフムスのタルト仕立て」や「小エビとお野菜のゼリー寄せ」、「春巻きヨーグルトソース」など