「KYT天テレ博2026」は2日目がはじまりました。鹿児島市の天文館一帯で行われている「KYT天テレ博2026」は2日目です。開場の19日午前10時から多くの人で賑わっています。メイン会場の中央公園にはバラエティー豊かなグルメが勢ぞろいしています。さらにステージでは午後4時からアーティスト、きゃりーぱみゅぱみゅさんのスペシャルライブが行われます。安全を確保するため着席での観覧をお願いする