北朝鮮のミサイル発射は計画に基づき、米国などへの対抗措置と主張する。外務省の分析などによると、ミサイル発射は軍事的な目的のみならず、政治的な外交カードとしての側面も指摘されている。過去の事例では、大規模なミサイル発射や核実験の後に、米国との直接対話を模索する動きが見られた。国際社会からの経済制裁を解除させ、自国に有利な条件で平和協定の締結や国交正常化を引き出すための「圧力」として、ミサイル技