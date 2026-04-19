北朝鮮が極めて高い頻度でミサイル発射を繰り返している最大の理由は、２０２１年１月、朝鮮労働党第８回大会で提示された「国防科学発展および武器体系開発５か年計画」の履行にある。今年はその計画の最終年にあたる。「防衛白書」や軍事専門家の分析によると、北朝鮮はこの計画に基づき、核兵器の小型軽量化、戦術核兵器化、超大型核弾頭の生産、多様な射程の弾道ミサイルの開発を組織的に進めている。発射は偶発的な「挑発