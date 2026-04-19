１９日午前６時ごろ、北朝鮮が同国東岸付近から複数の弾道ミサイルを発射した。防衛省によると、ミサイルは朝鮮半島東岸付近に落下したと推定され、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）への飛来は確認されていない。付近の航空機や船舶への被害報告もない。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは今月８日以来で今年７回目。４月は４回目となる。これまでと比較すると、異例の頻度で日本への挑発が行われている。◆２０２６年の弾道