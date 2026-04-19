１９日午前６時ごろ、北朝鮮が同国東岸付近から複数の弾道ミサイルを発射した。防衛省によると、ミサイルは朝鮮半島東岸付近に落下したと推定され、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）への飛来は確認されていない。付近の航空機や船舶への被害報告もない。高市早苗首相は情報収集と的確な情報提供、安全確認の徹底、不測の事態への万全な備えの３点を指示した。政府は直ちに官邸対策室に情報を集約し、緊急参集チームを招集して対