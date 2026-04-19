18日夕方、熊本市で、6歳の女子児童がワンボックスカーにはねられ意識不明の重体です。 【写真を見る】「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」小1女児をはねた運転手を現行犯逮捕女の子は意識不明の重体 運転していた60代の男は現行犯逮捕されています。 記者「男が運転する車は、このガードレールに衝突した後、奥に見える矢印の看板のあたりまで進み、女子児童をはねたとみられています」 午後5時