◆米大リーグロッキーズ４―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、９回２死一塁で迎えた５打席目に右前打を放ち、１９２３年のベーブ・ルースらに並ぶ５０試合連続出塁を達成した。球団では１９００〜０１年のＷ・キーラーに並ぶ３位。アジア記録の１８年・秋信守には残り「２」、球団