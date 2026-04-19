「日本ハム−西武」（１９日、エスコンフィールド）日本ハム・福島蓮投手が今季初めて１軍に合流した。コンディション不良のため、今春キャンプから２軍で調整。ファームでは４試合に先発して１勝１敗、防御率１・３１の成績を残している。高卒４年目の昨季は５勝を挙げ、開幕ローテ入りを期待された中での出遅れ。それでも「焦りもせずできたので、順調ではあったかな」と振り返り「とりあえず、ここから離脱しないように、