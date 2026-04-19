リーズに所属する日本代表MF田中碧のパフォーマンスに高評価が与えられている。プレミアリーグ第33節が18日に行われ、リーズはウルヴァーハンプトンと対戦。18分に田中の蹴ったコーナーキックの流れから、最後はジェームズ・ジャスティンがオーバーヘッドで先制点を決めると、20分にはノア・オカフォーが追加点をマーク。さらに、90＋3分にはドミニク・カルヴァート・ルーウィンがPKからダメ押しゴールを決め、3−0で快勝した