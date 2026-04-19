◇女子ゴルフツアー KTT杯バンテリン・レディース最終日（2026年4月19日熊本県熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72）ツアー通算22勝を挙げている鈴木愛（31＝セールスフォース）と今季2勝目を狙う高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が、前半の9ホールを終えともに3バーディー、ノーボギーで回り首位に並んでいる。優勝争いは2人のマッチレースとなっている。5打差の6位で出た渡辺彩香（32＝大東建託）と、4打差