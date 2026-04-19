「ロッキーズ−ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は逆転されて迎えた八回先頭の第４打席は打撃妨害で出塁した。この回からマウンドに上がった右腕・ヒルとの対戦。初球のフォーシームにフルスイングするもファウルとなった。２球目の低めにはバットが空を切り、追い込まれた。いったん打席を外して間を取った大谷。３球目の外角高めをスイングし打球は三遊間へ。その際、大声でバットが捕手のミッ